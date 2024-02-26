Brent petrolün varil fiyatı $80.74 dolar

Güne $81,35 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:28 itibarıyla %0,91 azalışla $80,58'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,78, en yüksek $83,63 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,32 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.