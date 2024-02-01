Brent petrolün varil fiyatı $80.72 dolar

Güne $80,74 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:55 itibarıyla %0,14 artışla $80,90'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,28, en yüksek $82,93 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.