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Brent petrolün varil fiyatı $80.17 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $80.17 dolar
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Güne $80,76 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:14 itibarıyla %0,75 azalışla $80,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,50, en yüksek $83,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,80 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.03.2023 tarihinde $78,50 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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