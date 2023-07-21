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Brent petrolün varil fiyatı $80.15 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $80.15 dolar
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Güne $79,60 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:18 itibarıyla %0,73 artışla $80,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,62, en yüksek $80,17 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,58 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 13.07.2023 tarihinde ise $81,63 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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