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Brent petrolün varil fiyatı $79.97 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.97 dolar
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Güne $78,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %1,83 artışla $79,97'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,86, en yüksek $80,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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