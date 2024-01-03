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Brent petrolün varil fiyatı $79.93 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.93 dolar
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Güne $75,93 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:29 itibarıyla %0,04 artışla $76,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,58, en yüksek $79,14 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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