Brent petrolün varil fiyatı $79.93 dolar

Güne $75,93 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:29 itibarıyla %0,04 artışla $76,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,58, en yüksek $79,14 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.