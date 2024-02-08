Brent petrolün varil fiyatı 79,76 dolardan işlem görüyor

Güne $79,59 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:07 itibarıyla %0,25 artışla $79,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,44, en yüksek $79,70 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,40 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 10.01.2024 tarihinde $76,27 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.