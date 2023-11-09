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Brent petrolün varil fiyatı $79.74 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.74 dolar
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Güne $80,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:14 itibarıyla %0,08 artışla $79,93'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,20, en yüksek $82,51 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,98 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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