Brent petrolün varil fiyatı $79.74 dolar

Güne $80,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:14 itibarıyla %0,08 artışla $79,93'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,20, en yüksek $82,51 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,98 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.