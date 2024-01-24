Brent petrolün varil fiyatı 79,71 dolardan işlem görüyor

Güne $79,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:31 itibarıyla %0,06 azalışla $79,69'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,38, en yüksek $80,42 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.