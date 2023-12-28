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Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolardan işlem görüyor
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Güne $79,32 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:01 itibarıyla %0,50 artışla $79,72'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,31, en yüksek $81,11 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,32 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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