Brent petrolün varil fiyatı $79,40 dolar

Güne $79,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:06 itibarıyla %0,38 artışla $79,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,62, en yüksek $81,88 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,85 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.01.2024 tarihinde $75,22 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.