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Brent petrolün varil fiyatı $79.03 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.03 dolar
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Güne $79,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:21 itibarıyla %0,05 artışla $79,04'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,69, en yüksek $80,22 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,00 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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