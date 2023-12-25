Brent petrolün varil fiyatı $79.00 dolar

Güne $79,33 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:00 itibarıyla %0,34 azalışla $79,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,69, en yüksek $80,22 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,00 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.