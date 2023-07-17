Brent petrolün varil fiyatı $79.00 dolar

Güne $79,46 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:27 itibarıyla %0,68 azalışla $79,01'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,43, en yüksek $81,58 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,55 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 13.07.2023 tarihinde ise $81,63 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.