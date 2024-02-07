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Brent petrolün varil fiyatı $78,89 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,89 dolar
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Güne $78,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:51 itibarıyla %0,24 artışla $78,88'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,64, en yüksek $79,30 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,95 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 09.01.2024 tarihinde $75,89 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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