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Brent petrolün varil fiyatı $78,81 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,81 dolar
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Güne $78,58 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:49 itibarıyla %0,29 artışla $78,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,77, en yüksek $78,74 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,53 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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