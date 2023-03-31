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Brent petrolün varil fiyatı $78.64 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78.64 dolar
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Güne $78,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:10 itibarıyla %0,09 azalışla $78,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,21, en yüksek $79,15 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,53 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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