Brent petrolün varil fiyatı $78,51 dolar

Güne $77,18 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:05 itibarıyla %1,76 artışla $78,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,77, en yüksek $78,05 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,10 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.