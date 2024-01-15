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Brent petrolün varil fiyatı $78,38 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,38 dolar
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Güne $78,30 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:17 itibarıyla %0,10 azalışla $78,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,71, en yüksek $80,84 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,30 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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