Brent petrolün varil fiyatı $78,14 dolar

Güne $78,20 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:08 itibarıyla %0,03 artışla $78,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,60, en yüksek $78,58 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,29 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.01.2024 tarihinde $75,22 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.