Brent petrolün varil fiyatı $78,05 dolar

Güne $77,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:58 itibarıyla %0,37 artışla $78,03'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,29, en yüksek $78,66 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 10.07.2023 tarihinde ise $78,66 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.