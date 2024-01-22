Brent petrolün varil fiyatı $77,99 dolar

Güne $78,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:38 itibarıyla %0,52 azalışla $78,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,04, en yüksek $79,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,57 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.