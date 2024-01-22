banner913
banner932
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
12 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
14 0
 
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
21 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
58 0
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
21 0
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
62 0
banner996
banner985

Brent petrolün varil fiyatı $77,99 dolar

banner989

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $77,99 dolar
banner971

Güne $78,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:38 itibarıyla %0,52 azalışla $78,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,04, en yüksek $79,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,57 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.