Brent petrolün varil fiyatı $77,98 dolar

Güne $77,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:35 itibarıyla %0,48 artışla $78,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,49, en yüksek $79,46 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,71 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.