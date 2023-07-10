Brent petrolün varil fiyatı $77,92 dolar

Güne $78,30 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:57 itibarıyla %0,36 azalışla $77,90'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,95, en yüksek $78,43 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,18 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 07.07.2023 tarihinde ise $78,43 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.