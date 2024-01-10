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Brent petrolün varil fiyatı $77,83 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,83 dolar
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Güne $77,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:50 itibarıyla %0,37 artışla $77,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,89, en yüksek $78,26 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,42 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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