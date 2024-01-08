Brent petrolün varil fiyatı $77,83 dolar

Güne $78,83 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:01 itibarıyla %1,47 azalışla $77,76'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,57, en yüksek $79,33 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,92 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.