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Brent petrolün varil fiyatı $77,62 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $77,62 dolar
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Güne $77,40 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:04 itibarıyla %0,57 artışla $77,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,70, en yüksek $77,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 01.05.2023 tarihinde ise $80,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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