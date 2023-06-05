Brent petrolün varil fiyatı $76,94 dolar

Güne $77,23 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:31 itibarıyla %1,39 artışla $77,30'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,18, en yüksek $76,62 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,24 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.