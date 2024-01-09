Brent petrolün varil fiyatı $76,81 dolar

Güne $76,39 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:32 itibarıyla %0,34 artışla $76,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,22, en yüksek $79,02 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,48 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.