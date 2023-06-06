Brent petrolün varil fiyatı $76,56 dolar

Güne $76,56 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:08 itibarıyla %0,08 artışla $76,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,26, en yüksek $78,86 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,45 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.