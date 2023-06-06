banner913
banner932
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
6 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
10 0
 
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
107 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
12 0
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
16 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
25 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
34 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $76,56 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $76,56 dolar
banner931

Güne $76,56 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:08 itibarıyla %0,08 artışla $76,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,26, en yüksek $78,86 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,45 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.