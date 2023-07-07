Brent petrolün varil fiyatı $76,55 dolar

Güne $76,46 ile başlayan Brent Petrol, saat 12:09 itibarıyla %0,13 artışla $76,58'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,96, en yüksek $77,01 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,48 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 08.06.2023 tarihinde ise $77,76 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.