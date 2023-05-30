Brent petrolün varil fiyatı $76,55 dolar

Güne $77,18 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,87 azalışla $76,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,17, en yüksek $77,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,20 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 01.05.2023 tarihinde ise $80,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.