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Brent petrolün varil fiyatı $76,55 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,55 dolar
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Güne $77,18 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,87 azalışla $76,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,17, en yüksek $77,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,20 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 01.05.2023 tarihinde ise $80,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


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