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Brent petrolün varil fiyatı $76,24 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,24 dolar
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Güne $74,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %2,60 artışla $76,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,18, en yüksek $76,62 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,24 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 24.05.2023 tarihinde ise $78,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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