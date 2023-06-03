Brent petrolün varil fiyatı $76,24 dolar

Güne $74,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %2,60 artışla $76,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,18, en yüksek $76,62 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,24 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 24.05.2023 tarihinde ise $78,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.