Brent petrolün varil fiyatı $75.84 dolar

Güne $76,17 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:15 itibarıyla %0,38 azalışla $75,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,42, en yüksek $76,99 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,18 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.