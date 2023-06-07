Brent petrolün varil fiyatı $75.81 dolar

Güne $76,02 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:06 itibarıyla %0,16 azalışla $75,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,70, en yüksek $76,82 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,93 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.