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Brent petrolün varil fiyatı $75.81 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75.81 dolar
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Güne $76,02 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:06 itibarıyla %0,16 azalışla $75,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,70, en yüksek $76,82 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,93 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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