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Brent petrolün varil fiyatı $75.80 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75.80 dolar
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Güne $76,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:56 itibarıyla %0,62 azalışla $75,84'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,14, en yüksek $76,79 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,31 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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