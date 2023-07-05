Brent petrolün varil fiyatı $75,78 dolar

Güne $75,98 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:59 itibarıyla %0,36 azalışla $75,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,68, en yüksek $76,24 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,04 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 12.06.2023 tarihinde $71,59 ile son bir ayın en düşük, 08.06.2023 tarihinde ise $77,76 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.