Brent petrolün varil fiyatı $75,46 dolar

Güne $75,60 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:02 itibarıyla %0,08 artışla $75,59'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,57, en yüksek $77,76 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,53 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.