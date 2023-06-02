Brent petrolün varil fiyatı $74,67 dolar

Güne $74,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:10 itibarıyla %0,55 artışla $74,72'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,05, en yüksek $75,35 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,31 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 24.05.2023 tarihinde ise $78,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.