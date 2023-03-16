Brent petrolün varil fiyatı $74.35 dolar

Güne $74,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:22 itibarıyla %0,28 azalışla $74,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $71,81, en yüksek $78,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.03.2023 tarihinde $71,81 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Güne $74,50 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:22 itibarıyla %0,28 azalışla $74,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $71,81, en yüksek $78,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.03.2023 tarihinde $71,81 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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