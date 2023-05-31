Brent petrolün varil fiyatı $73,52 dolar

Güne $73,91 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:05 itibarıyla %0,31 azalışla $73,57'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,33, en yüksek $77,71 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $73,80 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 02.05.2023 tarihinde ise $79,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.