Brent petrolün varil fiyatı $73,39 dolar

Güne $73,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:04 itibarıyla %0,20 azalışla $73,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,03, en yüksek $75,54 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $73,57 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.