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Brent petrolün varil fiyatı $73,10 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $73,10 dolar

Güne $74,30 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:27 itibarıyla %1,40 azalışla $73,32'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,71, en yüksek $77,22 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,36 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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