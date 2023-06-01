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Brent petrolün varil fiyatı $72,96 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $72,96 dolar
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Güne $72,21 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:20 itibarıyla %1,14 artışla $72,94'dan işlem görüyor. Dün en düşük $71,52, en yüksek $74,11 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $72,12 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 24.05.2023 tarihinde ise $78,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


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