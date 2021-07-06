Brent Petrol: Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle

- TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda %1,94 ile piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlanırken, yıllık rakamı da 25 ayın zirvesine taşıdı: %17,53 Üretici cephesinde ise, aylık ÜFE artışı %4,01 olurken, yıllık rakam da %42,89 ile dudak uçurtan bir seviyede ve 32 ayı zirvesinde gerçekleşti.
- KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan manşet TÜFE enflasyonunun da benzer bir şekilde %19,93 ile Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini görüyoruz.
- Hatırlarsanız, günlerdir bültenimizde, Mayıs ayında covid nedeniyle tam kapanma kararı alınmasından ötürü fiyatların TÜİK tarafından sağlıklı bir şekilde toplanamadığını, bu nedenle de Haziran enflasyonunu Mayıs'a nazaran yüksek gelmesini beklediğimizi paylaşmıştık. TCMB'nin yakından takip ettiği çekirdek enflasyon C endeksi bile (kontrol edilebilir enflasyon) yıllık %17,5 artış kaydetti.
- Üreticiye yansıyan maliyetin, şartların elverişli olduğu ilk anda, tüketiciye yansıtılacağına kesin gözle bakıyoruz. Buna geçişkenlik diyoruz. Kaldı ki, Temmuz ayı verilerine yansıyacak ilave enerji zamları, kur kaynaklı geçişkenlikler de düşünülürse, enflasyonda henüz zirvenin görülmediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
- Takdir edersiniz ki, enflasyonun şirazesinden çıkmaya başlaması, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın %25,36 kadar açılmasına rağmen, kulislerde TCMB ne zaman faiz indirir tartışmalarını da tüm süratiyle devam ettiğini görüyor ve bunu anlamakta zorluk çekiyoruz! Bırakın faiz indirimini, faiz artırımı bile bir noktada tekrar gerekebilir. Lakin bu görüşün şu anda vücut bulmasının çok zor olması, kur üzerinde önümüzdeki dönemlerde yeniden yukarı yönlü baskı kurabileceğini de göz ardı etmiyoruz.
- Gündem dün içeride enflasyon ekseninde gün boyu şekillendi. Veri oldukça yüksek sonuçlansa da, önemli bir piyasa reaksiyonu (şimdilik) göremedik. Belki de, ABD finans piyasalarının tatil nedeniyle dün kapalı konumda olması, küresel işlem hacmininin de zayıflamasına, işlem boylarının ise kısalmasına neden oldu; enflasyon rakamları da gölgede kaldı.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: