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Bozkurt: Pazarlama gücümüzü ülke için kullanacağız

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Bozkurt: Pazarlama gücümüzü ülke için kullanacağız
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu, Northernland Construction şirketini ziyaret etti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Northernland Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt’un ülkemizde pazarlama ve yatırım yapma becerisinin takdire şayan olduğunu belirtti.
Bozkurt, ülkeye yatırıma devam edeceklerini belirterek, inşaat sektöründe elde ettikleri uluslararası tecrübeyi, ülke menfaatine her alanda göstermeye hazır olduklarını belirtti.
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