Borç yükü altında eziliyoruz

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşların bankalara olan toplam borcu ülke tarihinde rekor seviye olan 9 milyar 400 milyon 458 bin 573 TL’ye ulaştı



KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Aralık 2021’de bireysel borçlar 9,4 milyar TL’yi geçti.

Bankalara bireysel borçların 5,2 milyar TL’lik kısmını ‘diğer ferdi krediler’ (ihtiyaç ve tüketici kredileri) oluşturuyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla vatandaşların bankalara olan toplam borcu (bireysel krediler ve kredi kartı borçları) ülke tarihinde rekor seviye olan 9 milyar 400 milyon 458 bin 573 TL’ye ulaştı. Verilere göre Aralık 2020’de 7 milyar 250 milyon TL olan bireysel krediler, Aralık 2021 sonuna kadarki bir yıllık sürede %29.78 oranında artış gösterdi. Bankalara borçların özellikle “Türk Lirası’nın çakıldığı” Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çok hızlı bir şekilde arttığı saptandı. Söz konusu 4 aylık sürede borçlar %19.6 oranında artış gösterdi.

Merkez Bankası verileri vatandaşın borcunun 374 milyon 877 bin 093 TL’lik kısmının, ödenemeyip mahkemelik olan Tahsili Gecikmiş Alacaklar’dan (TGA-sorunlu borçlar) oluştuğunu gösteriyor. Ödenemeyip mahkemelik olan borçlar, tüm bireysel krediler ve kredi kartları borçlarının %4’üne denk geliyor. Aralık 2020’de bu rakam %4.6 düzeyindeydi. Aralık 2020’de 331 milyon 289 bin 751 TL olan ödenemeyen borçların bir yıllık artış oranı ise %13.16 düzeyinde saptandı. Ocak-Ağustos döneminde sadece %0.12 oranında büyüyerek 331,6 milyon TL ulaşan mahkemelik borçların, Eylül-Aralık periyodunda %13 oranında büyüdüğü de saptandı.

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, Aralık 2021 itibarıyla 9,4 milyar TL’lik ‘Bireysel Krediler ve Kredi Kartı Borçlarının’ 5 milyar 188 milyon TL’lik kısmını ‘diğer ferdi krediler’ oluşturdu. Geriye kalan kredilerin 2 milyar 773 milyonu ‘konut kredileri’, 412 milyonu ‘otomobil kredileri’, 1 milyar 027 milyonu da ‘kredi kartı’ borçları olarak kayıtlara geçti.

‘Diğer Ferdi Krediler 236 milyon 940 bin TL’lik miktarla bireysel mahkemelik borçların (TGA) içinde %74.07’lik büyük bir paya sahip. “Diğer ferdi kredilerin” önemli kısmı ihtiyaç kredileri ve tüketici kredilerinden oluşuyor.

