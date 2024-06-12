Bolat: "Dayanışmamız pekişecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir"

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya geldiklerini belirterek, KKTC'de narenciye üretiminin artırılmasından x-ray cihazı teminine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından, Berova ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, konuk bakan ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da derinleştirecek ve KKTC'nin ekonomik gelişimine katkı sunacak birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bu konuda somut adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin mevsimsel şartlardan en az etkilenmesi, üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi amacıyla soğuk hava deposu ve meyve ileri işleme yatırımlarına ilişkin protokol imzaladıklarını aktardı.

Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, KKTC ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu iş birliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."