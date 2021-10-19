Bitcoin, zirveye bir adım daha yaklaştı

Yatırımcıların uzun yıllardır beklediği ilk Bitcoin ETF'i işleme açıldı. Böylece kripto para piyasasında bir eşik daha aşılırken, Bitcoin 63 bin doların üzerini gördü

ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonu (ETF) New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

Proshares'in Bitcoin ETF'i ilk işlem gününde yüzde 5'i aşarak 42,15 doları test etti. Fon, ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

İlk Bitcoin ETF'inin işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin de 63 bin doların üzerini gördü. 63 bin 300 dolara kadar yükselen Bitcoin, gelen satışların ardından kısa sürede 62 bin 600 dolara geri çekildi.

Böylece Bitcoin, nisanda ulaştığı 64 bin 895 dolarlık rekor seviyeden bu yana olan en yüksek seviyesine ulaştı

SEC, ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay vermişti. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Dünyanın en büyük Bitcoin fonundan dönüşüm başvurusu

Öte yandan Bitcoin ETF'lerine ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı.

Grayscale Investment, dünyanın en büyük Bitcoin fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası ile resmi süreci başlattı.

Grayscale Bitcoin fonu ise kripto paraları doğrudan bulunduruyor ve SEC henüz buna izin vermiş değil. Böylece Grayscale’in başvurusu için SEC’in fonu reddetme ya da erteleme şansı bulunuyor. SEC, sadece türev tabanlı kripto varlıkların bulundurulmasına izin vermişti.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein ise şirketin halihazırda var olan fonu borsa yatırım fonuna dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.

Analistler ne diyor?

Bitcoin, çoğu hazırlık safhasında olan Bitcoin ETF'lerinin, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen milyarlarca doların sektöre akışını sağlayacağı beklentileriyle ekim ayında yaklaşık yüzde 40 arttı.

Analistler, ProShares'in EFT'sinin doğrudan Bitcoin yatırımları yapmayacağını, Chicago vadeli işlemler borsasında işlem yapacağını ve bu nedenle bunun sektöre fon akışı konusunda hemen bir etkisinin olmayabileceği belirtti. Fakat spekülatörler Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının spot fiyatlar için olumlu bir sinyal olduğu konusunda beklentiye girmekteydiler.

Sektör 10 yıldır kampanya yürütüyor

Bitcoin ETF’i oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. Başvuru, Facebook Inc.’ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından yapılmıştı. SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon endişelerini işaret ederek başvuruları reddetmişti.

6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu.