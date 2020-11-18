Bitcoin 3 yılın zirvesinde!

- İktisatbank Hazinbe Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Bir tarafta, artık saatler kalan kritik TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararının yarattığı 'karın ağrısı', diğer tarafta ise, dün akşam saatlerinde sonuçlanan Kabine toplantısı öncesinde artan vaka sayılarına paralel endişe edilen izolasyon tedbirleri, dün Türk mali piyasalarında, son günlerin aksine kar satışlarını tetikledi.
- TCMB toplantısı öncesinde, TL lehine uzun pozisyon alanlar, ister istemez bir miktar da olsa tedirginlik yaşıyor. Sebebi de gayet normal. Büyük bir beklenti yaratan faiz artırım kararının montanı kadar, Bankanın kredibilite sınavından da geçip geçemeyeceği, büyük bir heyecanla takip ediliyor.
- Hem PPK, hem de Kabine toplantısı öncesinde, son günlerde bankacılık hisseleri önderliğinde sert bir yükseliş kaydeden BIST100 endeksi, dün yine bankacılık hisseleri önderliğinde günü %2,6 oranında düşüşle tamamladı.
- USDTRY kuru, Pazartesi günü artan iyimser beklentiler ve TL lehine kaleme alınan yabancı raporların önderliğinde, 7,60 seviyesine kadar gevşe de, son günlerde, kritik toplantı öncesinde kısmı pozisyon kapamaların da yardımı ile, dün bültenimizde ön plana çıkardığımız 7,77 seviyesine kadar gün içerisinde yükseldi.
- Akşam saatlerinde açıklanan Kabine kararları, ekonomik anlamda korkulduğu kadar sert izolasyon tedbirleri içermemesi, TL üzerinde var olan baskıyı bir miktar da olsa bugün alabileceğini düşünüyoruz. Her ne kadar izolasyon tedbirleri, tam bir kapanmaya işaret etmese de, hizmet sektörü için olumsuz etkiler doğurabileceğini düşünüyoruz.
- analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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